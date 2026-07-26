Vogliono farmaci non prescrivibili: non glieli danno e picchiano i sanitari E' accaduto all'Asl Napoli 3 di Palma Campania

Una richiesta di farmaci non prescrivibili trasforma un normale turno di lavoro in una nuova aggressione ai danni del personale sanitario. È accaduto presso la sede dell’Asl Napoli 3 di Palma Campania, dove madre e figlio – rispettivamente di 55 e 35 anni – si sono scagliati contro i medici e una guardia giurata.

Secondo quanto ricostruito, i due si sono presentati nella struttura chiedendo al medico di turno la ricetta per alcuni medicinali che, per disposizione normativa, non potevano essere erogati. Di fronte al fermo e inevitabile rifiuto dei camici bianchi, la situazione è rapidamente degenerata: la donna e il figlio hanno iniziato a insultare il personale, per poi passare alle vie di fatto e aggredire fisicamente due medici.

Nel tentativo di sedare gli animi e proteggere i sanitari, è intervenuta la guardia giurata di servizio, anch'essa rimasta ferita nella colluttazione.

Sul posto sono tempestivamente giunti i Carabinieri della stazione di Palma Campania, che hanno identificato e denunciato a piede libero madre e figlio. Per entrambi sono scattate le accuse di interruzione di pubblico servizio e lesioni a personale sanitario.

Le tre vittime dell'aggressione sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale di Nola per le cure del caso: i due medici hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni, mentre per la guardia giurata la prognosi è di 5 giorni.