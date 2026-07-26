Controlli del sindaco sulle spiagge: "Monitoriamo sicurezza dei lidi" "Nei prossimi giorni nebulizzatori d'acqua contro l'afa"

Mattinata di sopralluoghi e controlli sul litorale di Portici. Il primo cittadino, Claudio Teodonno, ha effettuato una passeggiata domenicale tra gli ombrelloni delle spiagge libere della città, accompagnato dagli agenti della Polizia Municipale, per verificare di persona la situazione della sicurezza e del decoro urbano lungo la costa.

L'iniziativa nasce per dare una risposta concreta alle recenti segnalazioni inviate dai residenti e dai frequentatori dell'area. Nonostante le condizioni meteo incerte della giornata, la presenza delle istituzioni e delle forze dell'ordine ha voluto lanciare un segnale chiaro di vicinanza e presidio del territorio.

«Il motivo per il quale stamattina ho deciso di fare questa passeggiata è legato ad alcune segnalazioni sul disturbo della quiete dei bagnanti», ha spiegato il sindaco Teodonno. «Insieme ai vigili urbani abbiamo voluto fare un giro per testimoniare la nostra presenza e regalare serenità a chi sceglie il nostro mare.»

Il piano di monitoraggio e prevenzione non si limiterà a un unico episodio, ma diventerà una costante della stagione estiva su tutta la fascia costiera porticese. «Nei prossimi giorni saremo presenti negli altri punti del litorale, dall'Ex Lido Rex, alle Mortelle, fino al Granatello», ha confermato il sindaco, sottolineando l'importanza della sinergia tra le varie strutture del territorio per far funzionare le misure messe in campo.

Tra le novità previste a breve per migliorare il comfort e l'accoglienza dei frequentatori delle spiagge libere, è stata annunciata anche l'attivazione di appositi nebulizzatori d'acqua per offrire refrigerio durante le giornate più calde.