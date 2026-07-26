SSC Napoli, Day 10 Dimaro, alle 18 ultima amichevole: il report dell'allenamento Ultimo giorno operativo di Dimaro: il Napoli oggi alle 18 affronterà la Carrarese

L’abbraccio con i tifosi in piazza Madonna della Pace gremita in ogni ordine di posto ha chiuso ieri sera la serie di appuntamenti pubblici della SSC Napoli con la squadra a sfilare sul palco. Un momento di grande festa con tutti i giocatori della rosa, dai portieri agli attaccanti, passando per difensori e centrocampisti, e poi lo staff tecnico che sono saliti sul palco per prendersi gli applausi della piazza.

Dal momento di leggerezza, con calciatori e tecnici avvolti dal coinvolgente entusiasmo del popolo azzurro, si passa oggi al secondo e ultimo impegno ufficiale del ritiro, previsto per le 18 con il Napoli che, sullo splendido manto della SKI.IT Arena di Carciato, affronterà la Carrarese, compagine che si appresta a vivere la sua seconda avventura consecutiva in serie B.

Sessione di allenamento a Dimaro questa mattina: il report

Secondo quanto reso noto dalla SSC Napoli, questa mattina si è tenuta una seduta di allenamento per i giocatori che non saranno convocati per la partita di oggi, che hanno effettuato un lavoro metabolico individuale.

I calciatori, che invece sono impegnati oggi alle 18:00 nell'amichevole contro la Carrarese, hanno svolto risveglio muscolare.

Napoli-Carrarese: oggi l'ultima amichevole di Dimaro

Sono disponibili ancora biglietti su Ticketone e all’ufficio turistico posto a piano terra nel Municipio di Dimaro. La formazione toscana è stata una delle rivelazioni dello scorso torneo cadetto. Da neopromossa ha conquistato agevolmente la salvezza diretta e, addirittura, è rimasta in corsa sino alle ultime giornate per un posto nei playoff.

Affidata da poche settimane a Gabriele Cioffi, già sulle panchine di Verona e Udinese, la Carrarese è un perfetto mix di giocatori giovani in rampa di lancio ed elementi più esperti.