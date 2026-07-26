SSC Napoli, Day 10 Dimaro, alle 18 ultima amichevole: il report dell'allenamento

Ultimo giorno operativo di Dimaro: il Napoli oggi alle 18 affronterà la Carrarese

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Gli azzurri di mister Massimiliano Allegri affronteranno alle 18 la Carrarese, ultima amichevole prevista in quel di Dimaro. Oggi parte del gruppo, che non sarà impegnato nella gara, ha svolto lavoro metabolico

Napoli.  

L’abbraccio con i tifosi in piazza Madonna della Pace gremita in ogni ordine di posto ha chiuso ieri sera la serie di appuntamenti pubblici della SSC Napoli con la squadra a sfilare sul palco. Un momento di grande festa con tutti i giocatori della rosa, dai portieri agli attaccanti, passando per difensori e centrocampisti, e poi lo staff tecnico che sono saliti sul palco per prendersi gli applausi della piazza.

Dal momento di leggerezza, con calciatori e tecnici avvolti dal coinvolgente entusiasmo del popolo azzurro, si passa oggi al secondo e ultimo impegno ufficiale del ritiro, previsto per le 18 con il Napoli che, sullo splendido manto della SKI.IT Arena di Carciato, affronterà la Carrarese, compagine che si appresta a vivere la sua seconda avventura consecutiva in serie B. 

Sessione di allenamento a Dimaro questa mattina: il report

Secondo quanto reso noto dalla SSC Napoli, questa mattina si è tenuta una seduta di allenamento per i giocatori che non saranno convocati per la partita di oggi, che hanno effettuato un lavoro metabolico individuale.

I calciatori, che invece sono impegnati oggi alle 18:00 nell'amichevole contro la Carrarese, hanno svolto risveglio muscolare.

Napoli-Carrarese: oggi l'ultima amichevole di Dimaro

Sono disponibili ancora biglietti su Ticketone e all’ufficio turistico posto a piano terra nel Municipio di Dimaro. La formazione toscana è stata una delle rivelazioni dello scorso torneo cadetto. Da neopromossa ha conquistato agevolmente la salvezza diretta e, addirittura, è rimasta in corsa sino alle ultime giornate per un posto nei playoff.

Affidata da poche settimane a Gabriele Cioffi, già sulle panchine di Verona e Udinese, la Carrarese è un perfetto mix di giocatori giovani in rampa di lancio ed elementi più esperti.

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