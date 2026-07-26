LIVE - Napoli-Carrarese 2-0: Allegri stravolge la formazione iniziale

Inizia alle 18 la partita tra Napoli e Carrarese, ultimo test in quel di Dimaro in Trentino. Dopo la sconfitta contro l'Arezzo per 1-3, gli azzurri di Massimiliano Allegri si prepara a vivere un'altra sfida conclusiva di questa prima fase di ritiro. Domani, infatti, il Napoli ripartirà e tornerà in Campania, per prepararsi poi alla seconda preparazione prestagionale in Abruzzo.
Con Milinkovic-Savic indisponibile, Massimiliano Allegri sceglie Alex Meret tra i pali con Di Lorenzo, Marianucci, Rrahmani e Spinazzola a completare l'assetto difensivo. È ancora il 4-3-3 il modulo scelto dall'allenatore del Napoli. LEGGI QUI LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL NAPOLI PER LA SFIDA CONTRO LA CARRARESE.
Napoli-Carrarese: il live testuale del match
IL NAPOLI GIOCA ADESSO CON QUESTO ASSETTO: Contini; Mazzocchi, Obaretin, Rafa Marin, Garofalo; Vergara, Prisco, Folorunsho; Baridò, Cheddira, Pereyra.
68' Esce Meret ed entra Nikita Contini
66' Altre sostituzioni per mister Allegri, che stravolge la formazione iniziale: escono Spinazzola, Anguissa, Politano, Hojlund e Giovane; entrano Garofalo, Folorunsho, Baridò, Pererya e Cheddira.
65' Due cambi per il Napoli: fuori Rrahmani e Lobotka, dentro Obaretin e Vincenzo Prisco.
59' Calcio d'angolo per la Carrarese: colpisce di testa Finotto, blocca Alex Meret
53' Contropiede del Napoli con Antonio Vergara che conduce palla: il calciatore classe 2003 prova il passaggio per Giovane, ma viene intercettato da Cisse
52' Calcio d'angolo per la Carrarese, per un intervento in scivolata di Amir Rrahmani
48' Il Napoli continua a spingere: cross di Giovanni Di Lorenzo respinto dalla difesa della Carrarese
46' Inizia il secondo tempo. Doppia sostituzione per il Napoli alla ripresa: fuori Spinazzola e Marianucci, dentro Mazzocchi e Rafa Marin.
18:46 Termina il primo tempo con il Napoli in vantaggio 2-0
45' RADDOPPIA IL NAPOLI CON GIOVANE! Rete dagli 11 metri del brasiliano che con freddezza spiazza Bleve e realizza il 2-0
44' CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Antonio Vergara subisce fallo in area di rigore, sul dischetto Giovane.
35' Insiste ancora la Carrarese per portarsi in pari, con il cross che viene però deviato in fallo laterale.
29' PUNIZIONE PER IL NAPOLI: fallo di Khafi al limite dell'area su Di Lorenzo. Ci prova Anguissa, ma la palla termina alta sopra la traversa.
28' Di Lorenzo non riesce ad andare al tiro dopo aver intercettato il cross rasoterra messo in mezzo da Giovane: buona occasione Napoli.
23' GOL HOJLUND! Rete di Rasmus Hojlund su assist di Vergara che sblocca il match. Lancio di Giovane a cercare Antonio Vergara, che serve palla in mezzo proprio per il danese che trova il gol dell'1-0.
19' La Carrarese si oppone al Napoli, riuscendo a chiudere le trame di gioco degli azzurri
10' Pronta risposta della Carrarese con Abiuso: grande intervento di Meret che devia palla in calcio d'angolo.
9' PRIMA OCCASIONE NAPOLI CON MATTEO POLITANO! Tiro di sinistro a giro che si infrange sulla traversa.
7' Ottimo stacco di Frank Zambo Anguissa che trova di testa il cross di Matteo Politano: palla alta sulla traversa.
2' Buono il cross di Spinazzola in mezzo, ma non trova alcun compagno in area di rigore.
18:00 Inizia la partita tra Napoli e Carrarese, ultima amichevole di Dimaro.