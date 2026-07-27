Controlli della polizia a Marechiaro: ecco il bilancio del fine settimana Servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli,

Nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli, intensificati anche in considerazione del maggiore afflusso turistico nel periodo estivo, la polizia, e nello specifico gli agenti del commissariato Posillipo, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, hanno effettuato controlli nell’area interessata.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 38 persone, controllato 18 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 3 violazioni del codice della strada.