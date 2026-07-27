Controlli della polizia a Marechiaro: ecco il bilancio del fine settimana

Nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli, intensificati anche in considerazione del maggiore afflusso turistico nel periodo estivo, la polizia, e nello specifico gli agenti del commissariato Posillipo, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, hanno effettuato controlli nell’area interessata.
Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 38 persone, controllato 18 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 3 violazioni del codice della strada.