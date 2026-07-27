Droga dietro una madonnina, coltelli in strada ed evasione I controlli dei carabinieri a Gragnano e Castellammare di Stabia

Le prime gazzelle hanno lasciato la compagnia carabinieri Castellammare al crepuscolo. E il servizio di controllo del territorio era appena cominciato quando uno dei militari ha notato in un bar un uomo che doveva essere in casa, ai domiciliari.

Il detenuto, 51 anni, è stato arrestato per evasione prima che potesse terminare la sua bevanda. Nei guai per lo stesso reato anche un 45enne che ha violato la misura della detenzione domiciliare.



Denunciato per droga un 20enne di Gragnano. Addosso 14 grammi di hashish già dosati e pronti per essere smerciati.

Perquisizione fruttuosa anche quella condotta su un 26enne stabiese, trovato in strada con un coltello da cucina di 28 centimetri.

Ancora droga a Gragnano. Marijuana, 60 grammi trovati alle spalle di una madonnina di ceramica, posizionata nella scala condominiale di una palazzina popolare.

9 gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura, due di questi sono minori. Non sono mancati i controlli alla circolazione. 19 le contravvenzioni notificate per violazioni al codice della strada.

317 le persone identificate, 167 i veicoli ispezionati. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.