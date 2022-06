Napoli, nodo Municipalità. Martusciello (Forza Italia) accusa: Manfredi debole Secondo il coordinatore degli azzurri la lettera inviata ai presidenti è segno di debolezza

"La lettera con cui Manfredi assegna 15 giorni ai presidenti di municipalità per comporre le giunte, è irrituale ed è la dimostrazione della sua debolezza politica. Debolezza che si dimostra plasticamente nel comporre le giunte da parte dei presidenti, è successo nella sesta e nella prima, con una casella in meno cercando di spostare l'osso più avanti, continuando a far correre i cani. Napoli non è mai stata in questo degrado politico che solo un provinciale come Manfredi poteva provocare". Ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli