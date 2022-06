Napoli, ordinanza anti panni stesi, il sindaco Manfredi: "Non esisterà mai" "Dobbiamo tenere un confine tra tradizione popolare e ordine, ma panni stesi sono rappresentativi"

Un'ordinanza che vieti i panni stesi ai balconi a Napoli "non esisterà mai". Così il sindaco Gaetano Manfredi, intervenendo sul caso del regolamento di polizia urbana, domani all'esame della Giunta comunale, nel quale, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe stato inserito il divieto di stendere i panni ai balconi su strada pubblica.

"I panni stesi nei vicoli sono un punto di rappresentatività della nostra città, non un punto di mancanza di decoro - spiega Manfredi - è ovvio che noi dobbiamo sempre tenere un confine tra la nostra tradizione popolare e l'ordine, però non penso che questa ordinanza dei panni stesi esisterà mai. Senza dubbio i panni stesi resteranno, nessuno ha mai pensato di non stendere i panni. Nei vicoli stretti di Napoli, dove difficilmente entra il caldo del sole, i panni si possono asciugare solo in questa maniera. Visto che noi vogliamo far asciugare i panni dei nostri cittadini, penso che questa ordinanza non esisterà mai", ha concluso Manfredi.