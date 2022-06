M5s diviso, Manfredi: "Tensioni interne importanti, spero in una ricomposizione" Il sindaco eletto con il patto Pd- Cinque Stelle commenta la fase politica dei grillini

"Non entro nelle dinamiche interne del Movimento 5 Stelle, che ha una sua autonomia. Certo è una fase difficile, con tensioni interne importanti. Spero si riesca ad arrivare a una ricomposizione".

Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, stamene ospite di Rtl 102.5, interpellato sullo scontro interno nel Movimento 5 Stelle. "E' un momento complesso e anche le elezioni in Francia dimostrano che siamo tornati in momento in cui nel quadro politico europeo rinascono una serie tensioni legate anche alle difficoltà della vita quotidiana. Oggi invece abbiamo bisogno di grande coesione - aggiunge il sindaco eletto con il patto Pd - Cinque Stelle ed ex ministro del Governo Conte - e anche di progetti politici che diano stabilità, quindi mi auguro che alla fine si riesca a trovare una ricomposizione".