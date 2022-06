Giustizia, sicurezza e legalità. La Lega promuove il dibattito a Napoli Appuntamento il 24 giugno alle 16 al Maschio Angioino

Strumenti normativi, dispositivi elettronici di sicurezza, dotazioni, aumento degli organici, sicurezza integrata e percezione dei cittadini: quali azioni possibili per il governo, le proposte della Lega. Sono questi alcuni degli argomenti che verranno trattati nel corso del Convegno promosso e organizzato dai Dipartimenti Sicurezza, Giustizia e Antimafia della Lega Salvini Premier nelle figure dell’ avv. Simona Sapignoli, del senatore Francesco Urraro e del questore Pasquale Errico, che si terrà a Napoli il 24 giugno, alle ore 16:00, presso la sala “la Loggia” del Maschio Angioino. Interverranno il sottosegretario del Ministero dell’Interno on. Nicola Molteni, il segretario regionale on. Valentino Grant, i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali della Lega, i dirigenti e i militanti, i cittadini. Il convegno vedrà la partecipazione del magistrato Catello Maresca, capo dell’opposizione in Consiglio Comunale di Napoli. I lavori verranno divisi in 3 momenti: saluti istituzionali, testimonianze e richieste dei cittadini, soluzioni e proposte normative della Lega. Coordinerà i lavori il prof. Aurelio Tommasetti, responsabile regionale dei Dipartimenti della Lega. Modererà il giornalista Giancarlo Borriello.