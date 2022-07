Napoli, bandiere a mezz'asta per Mia Filippone. Domani i funerali Migliaia i messaggi di cordoglio dal mondo della politica e della scuola

Tutti avevano sperato che il suo cuore fosse tanto forte da poter vincere il malore che l'aveva colpita, un mese fa, ma purtroppo non è stato così. Maria «Mia» Filippone, 68 anni, non ce l'ha fatta. Napoli le dirà addio domani mattina, domenica 17 luglio , alle ore 9.30 nella chiesa di Sant’Onofrio in Corso Umberto I a Napoli

Le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. I medici le avevano riscontrato problemi cardiocircolatori a tal punto da essere intubata e portata nel reparto di Rianimazione. Affranto il primo cittadino Gaetano Manfredi che scrive: «Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune . tutti gli assessori e l’intera amministrazione comunale si stringono forte alla famiglia".

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha espresso «profondo cordoglio E anche il sottosegretario Enzo Amendola ricorda Una vita intera spesa per le ragazze e i ragazzi di Napoli. Mancherà a tutti.

Lucia Fortini, assesore regionale all'Istruzione: "Un dolore immenso ci ha colto stamattina, una notizia che non avremmo mai voluto ricevere: Maria Filippone ci ha lasciati. Donna di scuola, che ha affrontato con entusiasmo una sfida complicata, da Vicesindaca di Napoli, con umiltà e determinazione. Mia sapeva ascoltare, capire, comprendere… e faceva suoi i problemi e le angosce altrui. Una mano sulla spalla di chiunque ne avesse bisogno. Con un senso di gratitudine immenso, ti ricordiamo così, in mezzo ai tuoi ragazzi e ragazze. Ciao, Mia"

Anche Antonio Bassolino esprime "Grande dispiacere e tristezza per la scomparsa di Mia Filippone, vicesindaca di Napoli. È stata una stimata e benvoluta insegnante e si è sempre messa con passione al servizio della scuola e della città. Era una bella persona: sentite condoglianze ai familiari".

Il segretario del Pd, Enrico Letta, ricordando la Filippone ha scritto su Twitter: «In questo momento drammatico mi unisco alla comunità napoletana tutta che con Mia piange oggi la perdita di una sua straordinaria personalità»

Anche l'ex sindaco Luigi de Magistris ne ha ricordato l’amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura».

E il capo dell’opposizione al Comune, il magistrato Catello Maresca definisce Mia Filippone, professoressa e donna di alta statura morale e dalla grande passione civile. Ne abbiamo potuto apprezzare, purtroppo per poco, le doti come vicesindaco ed assessore alla scuola. Ci mancherà tantissimo.

La rete politica PER le Persone e la Comunità esprime il suo forte cordoglio alla famiglia Filippone per la perdita della cara Mia.Una persona perbene, accogliente ed umile sia nel suo lavoro di docente e dirigente scolastica e sia in quello di vice sindaco di Napoli.Il nostro abbraccio anche a tutta l'amministrazione comunale per la perdita della prof.ssa Filippone. Ciao prof. [?]

Armida Filippelli: Sit tibi terra levis.Sarai per sempre nel cuore di Napoli e di tutti quelli che t hanno amato.

Rosetta D'Amelio, ex presidente del consiglio regionale scrive: "Lo scorso maggio, nel corso di un incontro dedicato alla memoria di Ornella Pinto, ci eravamo incontrate di nuovo e avevamo preso il comune impegno di lavorare assieme su vari temi. Ci conoscevamo da lungo tempo, da preside stimata aveva collaborato a tante iniziative durante la mia esperienza da assessore regionale. Il 13 giugno l'aveva colpita un ictus. La città di Napoli e la Campania perdono una donna brillante e generosa, che si è sempre spesa per il sociale, oltre che un punto di riferimento per tante donne"