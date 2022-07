Appello dei sindaci a Draghi, c'è anche Manfredi: "Vai avanti, serve stabilità" Il primo cittadino di Napoli aderisce all'iniziativa sottoscritta da undici sindaci italiani

“Condivido lo spirito della lettera sottoscritta dai colleghi sindaci. Napoli, le città, l’Italia hanno bisogno di un governo stabile e nel pieno delle sue funzioni operative. Mi auguro che Mario Draghi possa continuare a essere presidente del Consiglio. È il tempo della saggezza, non delle battaglie elettorali”. Con queste parole il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, aderisce all’appello dei sindaci in favore della permanenza di Draghi a Palazzo Chigi.

Un nuovo appello a Mario Draghi per continuare, andare avanti "perché serve stabilità", questa volta arriva da undici sindaci. Che hanno scritto una lettera aperta sulla crisi di governo in atto. "Con incredulità e preoccupazione - scrivono i primi cittadini - assistiamo alla conclamazione della crisi di governo generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza. Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso ad uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e la gestione dell'emergenza sociale, non possono permettersi oggi una crisi che significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità, serietà", si legge ancora nella lettera firmata da Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, Marco Bucci sindaco di Genova, Antonio Decaro sindaco di Bari - presidente Anci, Michele De Pascale sindaco di Ravenna - presidente Upi, Giorgio Gori sindaco di Bergamo, Roberto Gualtieri sindaco di Roma, Matteo Lepore sindaco di Bologna, Stefano Lo Russo sindaco di Torino, Dario Nardella sindaco di Firenze e Coordinatore città metropolitane, Maurizio Rasero sindaco di Asti, Matteo Ricci sindaco di Pesaro - presidente Ali, Beppe Sala sindaco di Milano e il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi.