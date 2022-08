Roghi tossici, Nappi (Lega): Terra dei fuochi al centro agenda prossimo Governo Il consigliere regionale rilancia il tema dei roghi per la campagna elettorale

“Il mese di luglio si è chiuso con un bilancio pesantissimo sul versante dei roghi tossici, che pure nello scorso fine settimana non hanno risparmiato la tristemente nota Terra dei fuochi, interessando la zona nord di Napoli, Giugliano, e molti comuni dell’Agro aversano. Resta un’emergenza che va affrontata con l’attenzione e gli interventi che merita. E anche su questo fronte la Lega e Matteo Salvini sono già al lavoro per la realizzazione di un piano di potenziamento della telesorveglianza, tra gli elementi cardine per debellare definitivamente il fenomeno degli incendi e vincere una battaglia di civiltà, fondamentale per i nostri territori e la salute dei cittadini. Finora nulla è stato fatto in termini di investimenti, prevenzione e contrasto ai roghi tossici. Ma per fortuna dei campani, il conto alla rovescia per invertire la tendenza è già partito. Tra meno di due mesi, con il Governo di centrodestra, il tema della Terra dei fuochi torna al centro dell’agenda politica”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania