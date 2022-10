Ucraina. De Luca: "Rischio armi atomiche. Si deve costruire la pace, subito" Convocata per sabato mattina nella Sala De Sanctis di Palazzo S.Lucia, una riunione sul tema

"L'annessione delle regioni ucraine da parte della Russia, e la minaccia sempre più ravvicinata di uso di ordigni atomici, hanno determinato una svolta grave e drammatizzato in modo inaudito la vicenda della guerra. E' indispensabile promuovere una mobilitazione straordinaria per diffondere la consapevolezza dei pericoli enormi che sono davanti a noi e al mondo del lavoro. E' indispensabile creare un clima di forte pressione sui Governi, sugli Stati, sulle diplomazie, in direzione della pace.". Così il Governatore De Luca in un post.

"Il primo obiettivo è quello di un cessate il fuoco di un mese, per ridare spazio a organismi nazionale e internazionali, ad autorità religiose e morali, al mondo della cultura, per lo sviluppo di iniziative di pace.

Se si fa un ulteriore passo verso le armi atomiche non ci saranno più colpevoli e innocenti, ma solo morti e olocausto.

E' convocata per sabato mattina, alle 11, nella Sala De Sanctis di Palazzo S.Lucia, una riunione con rappresentanze delle istituzioni, del volontariato, del mondo della scuola e della cultura, per preparare nei prossimi giorni a napoli, una grande manifestazione per la pace, preceduta da decine di iniziative nei territori".