Sindaci al Viminale, Piantedosi promette: maggiori risorse per la sicurezza I sindaci di Roma, Napoli e Milano al forum con il ministro e le forze di polizia

"È stato un primo incontro proficuo, parte il forum delle aree metropolitane, sono convinto che ci sono aspetti comuni tra le grandi città. C'è il tema di destinare maggiori risorse alla sicurezza, con un aumento degli organici delle forze di polizia, i sindaci non sono ancora soddisfatti, ma è un trend crescente". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'incontro al Viminale sulla sicurezza delle città metropolitane con i sindaci di Roma, Milano e Napoli, i prefetti ed i vertici nazionali delle forze di polizia. Si pensa, ha proseguito il ministro, "anche ad adeguare le polizie locali. Ho rinnovato l'offerta di mettere mano ad una riforma complessiva della Polizia locale, con possibilità di usarle a supporto delle autorità di pubblica sicurezza. Nelle grandi città - ha aggiunto- ci sono problemi di movida, baby gang, occupazioni abusive. Occorre poi riorientare le risorse per la videosorveglianza".

Nel corso dell'incontro al Viminale e' emerso che "c'e' un tema di percezione di sicurezza nei nostri territori, di avere un rafforzamento degli organici. Anche a Napoli ci saranno nuovi arrivi a dicembre nella polizia locale ma abbiamo corpi che pagano il turn over e vanno ringiovaniti". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al termine dell'incontro con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e con i sindaci di Roma e Milano. "Serve un aggiornamento tecnologico degli strumenti di videosorveglianza", ha aggiunto.

Il ministro lo aveva anticipato durante la sua prima visita a Napoli. In quella occasione aveva avanzato l'ipotesi di un forum per le aree metropolitane che si tradurrà in sessioni specifiche in sede di Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con l'intenzione di individuare luoghi dedicati al confronto sulla sicurezza urbana. Le criticità di queste città sono simili tra di loro. Le periferie, il degrado intorno alle stazioni, le occupazioni illegali degli edifici. Facendo tesoro di ciò che si è fatto e si sta facendo in una città o nell'altra, si valuteranno le diverse esperienze per definire interventi più efficaci. Oggi sono state raccolte le sollecitazioni dei sindaci, anche per ragionare di riforme di sistema.