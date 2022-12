Museo Maradona a Napoli. De Luca: "Bella idea, ma chi la paga?" Il governatore De Luca: "Adl? Ottimo dialogo, ma devo limitarlo: ogni dialogo mi costa"

"Il Museo per Maradona è un'idea bellissima, soprattutto dopo la vittoria dell'Argentina è una bella testimonianza di valori sportivi, mi manca solo un particolare: chi paga? è qui mi viene qualche brivido addosso". Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, parlando a margine della presentazione della mostra Bizantini al Museo Mann. "Noi siamo pronti a collaborare, ma senza esagerare - spiega il governatore -.

E' vero che siamo in tempi di solidarietà cristiana, è Natale, ma vorrei che arrivasse la notizia che la Regione non è il bancomat universale perché qui tutti gli infelici del mondo, gira e rigira, vengono a Santa Lucia. Considero comunque questa idea di Aurelio De Laurentiis molto positivamente e aspetto di capire il resto. Con lui ho un ottimo rapporto, abbiamo già investito 28 milioni per rifare lo stadio San Paolo. Ci parliamo spesso , ma devo limitare i dialoghi che ogni dialogo mi costa" scherza De Luca che poi si lascia andare a pubblici complimenti nei confronti del Calcio Napoli. " Campania -: devo dire che il Napoli di oggi è la squadra più bella per qualità di gioco che abbiamo in Italia. Va riconosciuto che il calcio che propongono gli azzurri è veramente straordinario, quindi ci auguriamo che tutti arrivino fino in fondo" chiosa De Luca.