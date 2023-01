Ospedale unico della costiera, ok alla variante dal Consiglio regionale Sorgerà a Sant'Agnello in Penisola Sorrentina il nuovo nosocomio finanziato dalla Regione

Ha avuto il via libera dal Consiglio Regionale della Campania la delibera della Giunta n°652 del 7 dicembre scorso relativa alla "Realizzazione del nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentine e della Costiera Amalfitana in variante al PUT LR 35/87".

Una delibera proposta dall'Assessore regionale all'urbanistica Bruno Discepolo e illustrata da Luca Cascone presidente della IV Commissione Regionale all'Urbanistica, LL.PP., Trasporti che ha dichiarato: "Esprimo un plauso al lavoro della Commissione su un provvedimento di grande importanza che evidenzia la fattiva attenzione della Giunta e di questa maggioranza regionale ai territori attraverso il potenziamento dell’offerta sanitaria con la realizzazione di un nuovo ospedale nella Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana che sarà localizzato precisamente nel Comune di Sant’Agnello".

M5S: "Astenuti, ma favorevoli a questo tipo di interventi per la salute"

Vincenzo Ciampi del M5S ha dichiarato: "Siamo favorevoli agli interventi in ambito sanitario che tutelano la salute dei cittadini ma il nostro voto di astensione nasce dal fatto che assistiamo ad una compressione della tutela del diritto alla salute soprattutto nelle aree interne. La nostra posizione vuole essere da sprone affinché, come si sta facendo per la penisola sorrentina, si rafforzi l’offerta sanitaria anche nelle aree interne".

Ha osservato il capogruppo della Lega Severino Nappi: "Nel merito abbiamo votato a favore, ma questa non è una vittoria del territorio ma una sconfitta perché il via libera all’ospedale è stato dato dall’Amministrazione Caldoro otto anni fa e l’attuale amministrazione gli dà seguito solo oggi". Pe Forza Italia è intervenuto Francesco Cascone evidenziando: "Riteniamo importante aumentare l’offerta sanitaria in un’area che, soprattutto in estate, vede incrementare la propria popolazione, con qualche perplessità sulla localizzazione dell’ospedale, nel Comune di Sant’Agnello, già molto congestionato. Occorre semplificare i procedimenti urbanistici per favorire la tutela e lo sviluppo del territorio".

Per il presidente De Luca l'opera rappresenta una svolta nella sanità ospedaliera

Un risultato importante per il Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca che sull'opera ha investito 70 milioni di euro con l'obiettivo di dare una svolta decisiva alla sanità in un'area importante della Campania dove anche i riflessi sul turismo sono importanti e agiscono da attrattore per tutta l'area. Nel settembre 2021 De Luca presentò il progetto a Piano di Sorrento, nella Villa Fondi, indicandone i punti di forza e la tempestiva di realizzazione. Oggi il passo decisivo è stato compiuto.