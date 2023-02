Pd, incontro tra Manfredi e Annunziata: si consolida la coalizione di governo Il candidato unico alla segreteria dem a Palazzo san Giacomo: valorizzare alleanza

Il sindaco Gaetano Manfredi ha incontrato a Palazzo San Giacomo il candidato unico alla segreteria provinciale del PD Napoli Giuseppe Annunziata insieme al capogruppo comunale dem Gennaro Acampora. Oggetto dell'incontro il consolidamento del rapporto tra PD e Amministrazione comunale al fine di mettere in campo un'azione politica congiunta e sempre più incisiva per fornire risposte ai cittadini. Il sindaco e Annunziata hanno posto le basi per un percorso di azioni condivise per rafforzare la centralità di Napoli e della sua area metropolitana nello scenario nazionale e per valorizzare il modello di coalizione che governa la città.