Napoli, troppi contenziosi con il Comune. Manfredi: "Eredità di De Magistris" Il sindaco all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar: troppe cause avviate da prima

Napoli resta una delle città con più alto numero di contenziosi aperti con il Comune, una mole di cause aperte che rallentano le procedure e di sicuro non aiutano le casse già in rosso dell'ente. Il dato è stato rimarcato ancora una volta all'inaugurazione dell'anno giudiziario del tar Campania a cui ha presenziato il sindaco Gaetano Manfredi.

"Stiamo cercando di contemperare tutti quelli che sono gli obblighi che abbiamo dal punto di vista giuridico senza però ridurre i servizi e la qualità della vita della città. Un equilibrio complesso, difficile, che sconta un'eredità estremamente pesante, ma che noi stiamo cercando di portare avanti nel miglior modo possibile". ha dichiarato il sindacoa margine dell'apertura dell'anno giudiziario del Tar.

"Stiamo migliorando la massa debitoria - ha aggiunto - abbiamo chiuso molti contenziosi, altri li stiamo chiudendo in questo periodo. Stiamo riducendo i tempi di pagamento proprio per evitare che poi ci siano degli oneri aggiuntivi legati agli interessi per ridurre la spesa improduttiva legata al contenzioso. Contenziosi - ha spiegato Manfredi - di cui il Comune era grande protagonista avendo tantissime cause avviate dall'amministrazione precedente che ha visto il Comune soccombere in tantissime occasioni. L'obiettivo è che "vengano completate senza un eccessivo danno per le casse del Comune stesso e ci sia un'attività amministrativa regolare che non gravi in maniera significativa sui conti".