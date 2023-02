Ucraina, dopo le parole di Berlusconi salta il vertice Ppe a Napoli Si doveva tenere a giugno a Palazzo Reale: tra gli ospiti anche Bill Gates

"A seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull'Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l'Ucraina non è facoltativo". Così il capogruppo dei Popolari Europei Manfred Weber via Twitter. "Antonio Tajani e Forza Italia hanno il nostro sostegno e proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell'Ue", aggiunge Weber.

La riunione dei Popolari a Napoli era prevista per giugno e, stando a fonti interne al Ppe, era prevista la partecipazione di Berlusconi, della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e della presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. Dopo le parole dell'ex premier sull'Ucraina però una nutrita pattuglia di eurodeputati popolari, principalmente dell'est Europa, ha fatto sapere a Weber di non gradire l'incontro con Berlusconi, spiegano dal Ppe. Dai Popolari sottolineano però che la fiducia in Forza Italia e in Antonio Tajani rimane intatta.

Il Consolato ucraino a Napoli a un anno dall'invasione

Intanto a Napoli il Consolato ucraino organizza una giornata di studi e commemorazione dal titolo: "Un anno di invasione in Ucraina" Per Sostenere, Manifestare e Difendere la Libertà e la Democrazia del Popolo Ucraino. L'appuntamento è per il 23 Febbraio 2023 alle ore 17:30 in Via Chiatamone n. 63 Palazzo Arlotta Napoli.

Partecipa il sindaco di napoli Gaetano Manfredi, Tracy Roberts Pounds Console Generale Usa, S.E. Yaroslav Melnyk ambasciatore ucraino in Italia che porterà un messaggio di Zelensky. Conclude i lavori Edmondo Cirielli Vice Ministro degli Affari esteri.