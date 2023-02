Pd, incontro De Luca - Annunziata: "Sinergia per l'Agenda Napoli" Più collaborazione istituzionale: l'impegno programmatico del candidaro alla segreteria Napoli

Il candidato unico alla segreteria del Pd dell'Area Metropolitana di Napoli, Giuseppe Annunziata, ha incontrato in mattinata il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Durante l’incontro si è posta l’attenzione sulle azioni politiche che la Regione Campania sta portando avanti per Napoli e la Città Metropolitana.

“Con il Presidente De Luca abbiamo condiviso la necessità di una maggiore collaborazione istituzionale al fine di realizzare le tante iniziative e i grandi progetti che la Regione Campania sta mettendo in campo per Napoli e per la Città Metropolitana. Un impegno programmatico che vedrà il Pd perno di un’azione culturale, sociale e politica” – è quanto ha dichiarato Annunziata a margine dell’incontro a Palazzo Santa Lucia.