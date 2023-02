Primarie Pd, a Napoli vince Elly Schlein. Bonaccini avanti in Campania I dati parziali smentiscono le aspettative della vigilia, la Schlien avanti in 14 regioni

Elly Schlein ha vinto le primarie del Pd a Napoli città. Lo affermano i rappresentanti del suo comitato elettorale. La vittoria della candidata alla segreteria dem nella terza città d'Italia segna il generale clima di soddisfazione che i sostenitori di Elly Schlein stanno esprimendo in tutta Italia. I dati sono ufficiosi e devono essere confermati dal Pd. Nel Salernitano invece, terra del governatore Vincenzo De Luca, Stefano Bonaccini è di gran lunga avanti. La mozione Bonaccini prevale anche in Irpinia.

I dati parziali vedono Elly Schlein in vantaggio su Stefano Bonaccini in 14 regioni contrariamente alle aspettative della vigilia. Schlein ha vinto a Napoli, Bologna, Palermo e Firenze. Ora Bonaccini spera nel Sud, dove il governatore emiliano gode del sostegno dei governatori di Campania e Puglia, De Luca e Emiliano.

Le primarie a Napoli

Circa 20.000 votanti alle 13.30 per le primarie del Pd a Napoli: questo il dato diffuso nella serata di oggi, domenica. In tutta la città e la provincia il voto è continuato fino alle 20 per scegliere il nuovo segretario dei dem tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, nei gazebo all'aperto e nelle sedi identificate dal partito in tutti i quartieri della città e nei principali Comuni della provincia.

In diverse zone di Napoli, come il Vomero, le persone che si sono presentate a votare sono state particolarmente numerose, tanto che si sono formate file anche abbastanza lunghe nonostante la pioggia. Non si sono registrati particolari problemi e le operazioni si sono svolte in tutta tranquillità.

Continua lo spoglio

La commissione provinciale di Napoli presieduta da Luigi Cimmino è riunita all'Hotel Ramada di Napoli e dalle 20 è inizato il conteggio.