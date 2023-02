Manfredi: "Buon lavoro a Schlein: ora nuovo progetto per ridurre divari" Il sindaco di Napoli: "Obiettivo sarà ricostruire il campo largo"

"Auguri di buon lavoro ad Elly Schlein e al Partito Democratico. Adesso la sfida è mettere in movimento una grande comunità riformista e progressista. Un nuovo progetto inclusivo e innovativo per ridurre i divari e rafforzare la crescita con l'obiettivo di ricostruire il campo largo". In un tweet il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rivolge i suoi auguri alla nuova segretaria nazionale del Pd.