Qatargate: oggi udienza a Napoli su estradizione Cozzolino Si riunisce la Corte d'Appello per discutere della consegna al Belgio dell'europarlamentare

Si riunisce questa mattina la Corte di Appello di Napoli per la seconda udienza sulla richiesta di consegna al Belgio dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, indagato nell'ambito dell'inchiesta Qatargate.

Cozzolino è stato arrestato a Napoli venerdì 10 febbraio in esecuzione di un mandato di arresto europeo spiccato dal Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles e notificato dai finanzieri del Gico mentre si trovava in una clinica del quartiere Vomero per accertamenti diagnostici. Dopo una notte trascorsa nel carcere di Poggioreale, il giudice ha concesso gli arresti domiciliari. Il 14 febbraio si è tenuta la prima udienza sulla richiesta di estradizione, rinviata ad oggi dai giudici che hanno accolto la richiesta presentata dai legali di Cozzolino, gli avvocati Dezio Ferraro e Federico Conte, di avere ulteriore tempo per poter ricevere e studiare la documentazione a supporto del mandato di arresto europeo. I reati ipotizzati nei confronti di Cozzolino sono partecipazione a organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio. Secondo gli investigatori belgi, Cozzolino avrebbe ricevuto indebitamente denaro per favorire, attraverso le sue funzioni da parlamentare, gli interessi del Marocco in seno al Parlamento Europeo.