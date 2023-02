Sant'Agnello, il presidente Gennaro Rocco è coordinatore cittadino di FdI Il partito della Meloni ha confermato la fiducia al presidente del consiglio comunale santanellese

E' Gennaro Rocco, presidente del consiglio comunale, il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia. La nomina è stata formalizzata dall'On. Michele Schiano Di Visconti e costituisce un'importante novità sul piano politico e anche su quello amministrativo in considerazione del fatto che il 14 e 15 maggio prossimi a Sant'Agnello si voterà per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Cinque anni fa Rocco fu avversario di Sagristani, ma raggiunse un accordo diventando presidente del consiglio

Cinque anni fa, alle elezioni del maggio 2018, Rocco fu candidato sindaco della lista "Ora X" che ottenne un solo seggio, il suo (altri 3 andarano al Movimento 5 Stelle), sufficiente ad aprirgli le porte all'elezione a presidente del civico consesso forte di un'intesa politica siglata col primo cittadino Sagristani. Rocco ha accolto con grande entusiasmo la nomina conferitagli e ha commentato: "Ringrazio la dirigenza provinciale e regionale di Fratelli d'Italia per avermi concesso l'onore di rappresentare il partito nel Comune di Sant'Agnello. Augurandomi di essere all'altezza, ritenetemi a disposizione di militanti, simpatizzanti, comuni cittadi e anche di non allineati".

Sagristani non potrà ricandidarsi sindaco, ma correrà per il consiglio puntando all'Unione dei Comuni

Approssimandosi la fine della consiliatura e non potendosi ricandidare per un terzo mandato il sindaco uscente Sagristani, si sono aperti i giochi per la successione in seno alla maggioranza uscente dove, a partire proprio dal primo cittadino, sono numerosi gli amministratori dichiaratosi sostenitori di Giorgia Meloni col risultato che la designazione di Rocco a coordinatore di FdI consolida ulteriormente un'intesa che ha retto nell'arco dei cinque anni consolidando anche il rapporto politico tra sindaco e presidente del consiglio comunale, nonostante quest'ultimo non abbia rinunciato a svolgere un ruolo anche critico laddove si sono differenziate le posizioni.

Per Sagristani, che quasi certamente sarà candidato al consiglio comunale con l'obiettivo di dare continuità all'azione amministrativa, si tratta anche di fare da traino alla nuova compagine che si presenterà alle urne, puntando a essere eletto a sindaco della costituenda Unione Intercomunale della Penisola Sorrentina, progetto cui da tempo stanno lavorando i sei primi cittadini e che presto potrebbe veder la luce dovendosi approvare in ciascun consiglio comunale l'atto costitutivo e lo statuto del nuovo ente.

Oltre a FdI, Sagristani punta a rinnovare anche l'accordo elettorale col PD di Lucia Gargiulo

La novità di Rocco guida politica di FdI e candidatto nella lista della maggioranza uscente sembra diventare più probabile, ma Sagristani dovrà sciogliere a stretto giro altri due problemi: la scelta del candidato sindaco e rinnovare l'accordo con il PD diretto da Lucia Gargiulo che cinque anni fa si candidà nella lista civica di Sagristani forte di un'intesa politica e che solo per una manciata di voti non risultò eletta in consiglio comunale. Per quanto concerne le forze di opposizione non è ancora chiaro se il Movimento 5 Stelle si ripresenterà con una propria lista, ma la novità potrenne essere quella di Antonino Coppola, cardiologo e già consigliere ed ex assessore nelle passate consiliature, se scioglierà la riserva accettando di candidarsi sindaco in alternativa allo schieramento amministrativo uscente.

(Nella foto da destra il sindaco Piergiorgio Sagristani e il Presidente del CC Gennaro Rocco)