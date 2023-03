Manfredi: "Napoli non è una zavorra, ma un'opportunità" Il sindaco al festival Euromediterraneo d'economia: "Viviamo fase di trasformazione"

"Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo, con una visione forte, con una nuova prospettiva e ribaltare gli stereotipi che spesso hanno relegato i nostri territori ad essere zavorra d'Europa e non l'opportunità". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, aprendo il Festival Euromediterraneo dell'economia, che ha preso il via oggi al Maschio Angioino. Il primo cittadino ha sottolineato come Napoli possa essere "elemento di snodo e di collegamento con il Mediterraneo per cogliere le possibilità derivanti dalla nuova geopolitica e da una nuova politica di sviluppo". Manfredi ha evidenziato che la città e la Campania stanno vivendo "un momento di grande trasformazione: gli indicatori economici sono positivi, il Pil è cresciuto così come l'export. Napoli può e deve essere ponte tra due realtà fondamentali quali sono l'Europa e l'Africa, continente giovane che vuole essere nuovo protagonista delle realtà globali, che ha voglia di crescere e ha grandi potenzialità. Dobbiamo far leva - ha aggiunto - sulla capacità di creare reti di formazione sulle sponde del Mediterraneo con reti di Università che faccia crescere la nuova classe dirigente".