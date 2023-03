Giornata del ricordo vittime innocenti. Manfredi: "La memoria è impegno" A Napoli la deposizione della corona in Piazza Municipio

La memoria è importantissima, ci fa ricordare le tante vittime innocenti delle mafie ma deve anche essere strumento di cittadinanza attiva per spronare i cittadini e la comunità ad essere impegnati contro tutte le forme di violenza, di prevaricazione e di sopraffazione che purtroppo vivono ed esistono ancora nella nostra società ed anzi negli ultimi anni stanno trovando nuove forme di alimentazione in quella violenza cieca che colpisce i giovanissimi".

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della cerimonia che si è svolta in piazza Municipio dove è posto l'albero della legalità e la lapide in memoria dei magistrati Falcone e Borsellino, per celebrare la Giornata del ricordo e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata.

Manfredi ha sottolineato che la giornata di oggi deve essere "anche d'impegno per le istituzioni e tutti i cittadini per fare in modo che con la riaffermazione dei valori di legalità, tolleranza e comprensione si possa combattere ogni forma di violenza"