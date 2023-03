Napoli, Simeone lascia i deluchiani ed entra nel gruppo misto "Questa lista non mi rappresenta più" ha detto il consigliere in aula.

Il consigliere comunale di Napoli Nino Simeone lascia il gruppo consiliare "Napoli libera", espressione del movimento "Campania Libera" fondato

dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Simeone, che è anche capogruppo di "Napoli Libera" e presidente della Commissione Infrastrutture ha annunciato nel corso della seduta di ieri del consiglio comunale la sua adesione al gruppo misto, confermando la volontà di restare in maggioranza.

"La coerenza è una virtù che consiste nell’agire seguendo le proprie idee con forza e determinazione. È una perfetta sincronia tra ciò in cui crediamo e ciò che facciamo. Per questo motivo ho deciso di lasciare la carica di capogruppo consiliare di "Napoli Libera"; perché questa lista civica non rappresenta più - spiega Simeone - per il sottoscritto, quel progetto politico identitario, riformista e democratico, che insieme a centinaia di amici e compagni (che ho coinvolto direttamente e indirettamente nella formazione delle liste alle ultime elezioni amministrative) abbiamo contribuito a rendere più rappresentativo politicamente e soprattutto elettoralmente in tutte e dieci le Municipalità.

Lascio pertanto anche il gruppo consiliare per iscrivermi al gruppo misto, rimanendo vicino a questa maggioranza e soprattutto al Sindaco Gaetano Manfredi che sta avendo il merito di difendere la nostra città dalle silenziose ingerenze e dall'arroganza di quanti, anche nelle istituzioni, vivono la città di Napoli come un problema, un ostacolo e non come una risorsa concreta per tutto il Mezzogiorno d’Italia e per il sistema economico e politico italiano. Ad alcuni di questi signori ho già detto e non mi stancherò mai di ripeterglielo: che Napoli, viene prima di tutto! Ringrazio i colleghi Gennaro e Massimo per aver condiviso con me questo percorso in questi primi anni di consiliatura, ai quali auguro buon lavoro".

"Ora sono libero di mettere in atto la mia azione politica senza fraintendimenti - ha aggiunto Simeone nel suo intervento - io metto la città davanti a tutto e gli ultimi accadimenti di natura politica mi hanno imposto di prendere una posizione chiara».

Simeone alle elezioni regionali del 2020 è stato candidato nella lista "De Luca Presidente", senza essere eletto in consiglio regionale, e a maggio 2021 è stato nominato da De Luca consigliere "nelle materie afferenti al trasporto pubblico locale di linea e non di linea", incarico al quale ha rinunciato circa 6 mesi fa per «diversità di vedute». Ieri l’annuncio della rottura ormai insanabile e il confluire del consigliere nel gruppo misto.