Il nuovo corso del Pd: assemblea Napoli, Annunziata è il nuovo segretario Ora si attende l'elezione di Rosetta D'Amelio alla guida del Pd campano

Giuseppe Annunziata, candidato unico alla carica, e' il nuovo segretario del Pd di Napoli. Quello di Annunziata, 44 anni, consigliere comunale di Poggiomarino, e' il nome si cui hanno trovato la sintesi le diverse correnti dem partenopee. La sua candidatura era stata consegnata con 577 firme a sostegno raccolte in 42 circoli di Napoli e provincia. L'elezione al termine dell'assemblea provinciale.

Giuseppe Annunziata e' legato al consigliere regionale e capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mario Casillo, sostenitore di Stefano Bonaccini nelle recenti primarie del Pd. Cosi' come Rosetta D'Amelio, irpina ex presidente del Consiglio regionale della Campania, candidata unica alla segreteria dem campana che sara' eletta a breve.