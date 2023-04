Melito, arresto del sindaco. Valente (Pd): Alta la guardia alle elezioni La deputata dem: "Attenzione in Campania alle prossime amministrative"

"Stando a quanto finora emerso, siamo in presenza di un quadro inquietante su cui aspettiamo, ovviamente, sia fatta piena luce dalla magistratura. Purtroppo quanto accaduto a Melito rischia di confermare l'evoluzione della criminalità organizzata, sempre più animata dall'obiettivo di infiltrare l'amministrazione pubblica a tutti i livelli. Un fenomeno che in alcune realtà del nostro territorio è ben noto ancora oggi. Si tratta adesso, anche in vista delle prossime amministrative che coinvolgeranno diversi comuni della Regione, di mantenere alta la guardia. Deve essere questa l’assoluta priorità da parte delle forze politiche. Di tutte le forze politiche. Il reato di scambio elettorale politico mafioso, che compare nell'indagine odierna insieme ad altri gravissimi capi d'accusa, è una delle forme più infami di tradimento dello Stato e dei cittadini, del patto democratico e civile. Per questo abbiamo bisogno del propagarsi di una coscienza diffusa, nella politica e nella società, che dia vita a quegli anticorpi di legalità che, soli, possono contrastare le mafie in modo definitivo". Così in una nota la senatrice campana del PD, Valeria Valente.