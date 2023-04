Whirlpool, Piero De Luca(Pd): "Importante il ruolo delle Zes". Soddisfazione per il buon esito della vertenza

“Dopo anni di tensioni, difficoltà e confronti al Tavolo istituzionale è arrivata finalmente una buona notizia nelle scorse ore: il sito produttivo ex Whirlpool di Napoli è stato acquisito dalla Tea Tek Group spa, garantendo tutti i lavoratori. Si conclude in maniera positiva un percorso lungo che aveva ed ha un unico obiettivo da continuare a perseguire nei prossimi passaggi: salvaguardare la produttività del sito e difenderne la tenuta occupazionale. Questo esito è stato reso possibile dall'impegno di tutti gli attori istituzionali coinvolti e delle parti sociali, ma è stato agevolato dalla presenza decisiva delle semplificazioni burocratiche e dei vari incentivi previsti dalle Zone economiche speciali. L'efficacia di questo strumento, che la Campania ha istituito per prima in Italia, inizia a manifestarsi chiaramente e ci spinge a darvi ulteriore sostegno a livello territoriale e nazionale. Difenderemo quindi con forza le Zes rispetto ad un Governo che rischia di metterle in discussione, perché rappresentano un’opportunità unica di sviluppo e creazione di lavoro per tutto il Mezzogiorno ”



Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca.