De Luca contro il Pd di Schlein: "Il tempo delle finzioni è finito, fate i nomi" Il Governatore campano: "Si spieghi perché hanno sequestrato il Pd in Campania"

«Pasolini ha introdotto nella vita pubblica e intellettuale del nostro Paese un principio di verità con il suo radicale anti ideologismo, ha parlato un linguaggio di verità. Nessuno fra gli uomini intellettuali di sinistra ha parlato con più lucidità delle finzioni coltivate dalla sinistra di questo Paese. E non aveva ancora consapevolezza dell'armocromia, ma oggi sarebbe nel suo a spiegare quanto di finzione e di cialtroneria vi sia in alcune petizioni apparentemente di sinistra, ma sostanzialmente piccolo borghesi e volgari».

E' un fiume in piena il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla presentazione della mostra "Hostia. Pier Paolo Pasolini", esposta dal 7 luglio al 27 agosto nella Cappella Palatina del Maschio Angioino. «Pasolini - ha aggiunto De Luca - ha denunciato gli elementi di mistificazione presenti in quella tradizione politica, quando trovava più umano nei poliziotti che venivano dal Sud che nei figli di papà che facevano i contestatori a tempo pieno».

"Hanno sequestrato il Pd in Campania. A che titolo? Fate i nomi e cognomi"

La manifstazione promossa dal Pd a Napoli sul'autonomi differenziata è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sull'autonomia differenziata il governatore ha aggiunto: "Dopo un anno di latitanza di sono svegliati ma non basta una mattinata di manifestazione per risolvere il problema. Per il Pd sarà un tema nuovo ma per me è antico. Il tempo delle finzioni e delle ipocrisie è scaduto. Io registro da parte del Pd linea più che suicida, inesistente. Si è rotto il rapporto col mondo cattolico su temi di grande contenuto etico. Con le imprese non si parla neanche, con le partite Iva neanche una parola. Questa doverbbe essere una proposta di governo più credibile di quello attuale? E' il nulla. Risultati elettorali? un disastro dopo l'altro. I sondaggi gonfiati per alcuni mesi, è entrato nel Pd Articolo 1, un'esperienza politica di grande genialità un misto di infantilismo politco".

"Il Pd è nato come alternativa democratica di governo come soggetto politico in grado di tenere insieme le grandi culture democratiche del nostro paese. Un fronte sociale maggioritario non agitando le bandierine per strada ai cortei. Credo che faremo qualche iniziativa a settembre per riprendere i contenuti di un partito democratico serio. Alle primarie il voto del Pd non è quello che è prevalso alle primarie. Finzioni accumulate per anni. E' demeziale un metodo con cui si elegge un segretario con i voti di chi non appartiene al partito".

"Il sud, c'è una proppsta per il sud? Avete sentito parlare del sud? Io l'ho fatto, ho proposto da anni un piano per il lavoro per l'assunzion di 300mila giovani, che stiamo aspettando? E poi di recente un'unica proposta: rendiamo tutto il sud una zona Zes, o decidiamo qui cose di valore che incentivano gli investimenti oppure il sud è scomparso dall'orizzionete politco. Le beghe di partito non mi interessano, ma certi episodi mi incuriosiscono tipo certe nullità politiche che vanno a dirigere a livello nazionale, questo mi incuriosisce".

"Il terzo mandato? chi solleva questo problema i tre mandati se li è già concessi, anche quattro o cinque. Il tempo delle finzioni è finito. Anche il tempo della delinquenza politica. Qualcuno spiegherà come e perché si sia verificato il sequestro del Pd in campania. Non avevo tempo per fare le primarie. Mi sono trovato oggetto di un'aggressione mediatica volgare promossa anche dalla Schlein a puntate sui giornali. Aggresione mediatica da parte di un giornale di proprietà di uno che fa il miliardario in svizzera e il rivoluzionario in italia".

"C'è una palude a Roma. Diciamo che gli uomini liberi non sono ben graditi. Io non sono debitore di nulla a nessuno ho solo il mio lavoro e la mia militanza i risultati amministrativi e il consenso dei cittadini. A Roma troviamo il 90% di miracolati e cooptati che non hanno nemmeno voto delle madri. Ho preso il triplo dei voti della Schlein in Campania. In Campania il 70% ha detto di no al look della Schlein. Quindi per questo viene sequestrato il partito? Mi sembrano argomenti penosi"