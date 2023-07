Autonomia differenziata, il Pd conferma: manifesteremo a Napoli Dopo le stoccate di De Luca c'era il rischio stop

A un certo punto si è pensato di farl slittare l'evento o di spostarlo in un'altra città del sud. Le bordate di De Luca alla segreteria nazionale del Pd sull'autonomia differenziata avevano influenzato l'organizzazione del grande evento annunciato da Elly Schlein in direzione nazionale. Ma oggi dal Pd arriva la conferma. Il 14 e 15 luglio si terrà la manifestazione a Napoli contro il ddl Calderoli.

“Il 14 e 15 luglio, nell’ambito dell’estate militante, ci ritroveremo a Napoli, a Foqus, nel cuore dei quartieri spagnoli, per difendere la sanità pubblica, la scuola, i servizi alle persone. Per ribadire la nostra netta contrarietà al ddl Calderoli sulla autonomia differenziata perché senza il Mezzogiorno l’Italia non cresce. Lo faremo come sempre in maniera aperta, con tutte e tutti coloro che intendono partecipare e portare il proprio contributo, con i nostri amministratori locali, con il mondo dei saperi, del lavoro, dell’economia e della società civile. La due giorni sarà conclusa dalla segretaria nazionale Elly Schlein”, conferma una nota del Partito Democratico.

Manfredi: "”Scontro tra De Luca-Schlein è un problema del Pd”

Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, le ultime polemiche tra il governatore campano Vincenzo De Luca e la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, “sono un problema del Pd”. Il primo cittadino invita a guardare "Ai problemi dei cittadini. Questi discorsi sulle formule allontanano i cittadini dalla politica e dal consenso”.

E sulla manifestazione del 14 e 15 luglio contro l'autonomia differenziata il sindaco assicura: "Sicuramente ci sarò così come sarò presente anche se si farà in un altro luogo”.