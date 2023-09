Nasce a Torre Annunziata il movimento civico "Free" Si tratta della rete creata da Josi della Ragione, sindaco di Bacoli

Dal Movimento civico "Free", la rete creata e rappresentata dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, si è costituito il movimento "Free Torre Annunziata" la cui una delegazione, composta da Salvatore Sparavigna, Francesco Rinzano, Annamaria Orlando, Camillo Zotti e Pasquale Romito, è stata ricevuta personalmente dallo stesso Presidente e sindaco di Bacoli e dal coordinatore territoriale Danilo Cascone.

"La bellissima città di Torre Annunziata merita di uscire dall'oblio in cui è precipitata e un cittadino alla volta, con un passo alla volta, deve far rinascere lo splendore che ha caratterizzato la città di Torre Annunziata negli anni passati - spiega Josi Della Ragione - Sono contento, quindi, di aver avviato la nascita del movimento territoriale "Free Torre Annunziata" oggi, giornata molto particolare per Bacoli e per Torre Annunziata.

"Siamo certi che, sostenuti dall'esempio di concretezza che il sindaco di Bacoli ormai impersonifica nonché dallo stesso supportati, si possa restituire ai cittadini di Torre Annunziata una valida speranza di ripresa di un percorso di rinascita che, un passo alla volta, dovrà soprattutto risvegliare la partecipazione attiva di ogni singolo membro della nostra comunità oplontina" ha dichiarato il portavoce del neo movimento, il giornalista Salvatore Sparavigna.

Free Torre Annunziata è mosso dallo stesso spirito del "voler fare" superando i vecchi schemi della politica tradizionale, fondati per lo più su clientelismi e favoritismi.