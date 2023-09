Napoli, parte la Festa dell'Unità nel ricordo di Napolitano La segretaria dem si affida a un intervento in video

Parte oggi la Festa dell'Unità di Napoli dalle Terme di Agnano. “Napoli è Comunità” sarà nel segno e nel ricordo del presidente emerito Giorgio Napolitano, ma anche per affermare sempre di più quella vocazione della città metropolitana di Napoli ad essere luogo di inclusione, di pensiero, di ascolto dei bisogni e dei valori e per riaffermare la centralità della comunità democratica tutta» ha detto il segretario dem Giuseppe Annunziata.

Si comincia nel pomeriggio con gli interventi di Dario Franceschini e Umberto Ranieri, che ricorderà Giorgio Napolitano, poi il dibattito dal titolo «Per l’alternativa alla destra» con il presidente del Pd di Napoli, Francesco Dinacci; l’ex segretario nazionale Dem, Pierluigi Bersani; il responsabile Mezzogiorno del Pd Marco Sarracino e l’ex presidente della Camera, Roberto Fico.

A chiudere questa prima giornata sarà la segretaria del Pd Elly Schlein che comparirà stasera collegata in video dal Nazareno.

Sullo sfondo elezioni Europee, Amministrative e Pd in calo ((il Pd, da qualche settimana, inizia ad essere strutturalmente sotto la soglia psicologica del 20%) ma soprattutto la questione “congresso” in una regione commissariata come la Campania e ovviamente il terzo mandato del governatore De Luca che però non ci sarà stasera, perchè chiuderà la kermesse politica domenica primo ottobre con l’intervista di Luigi Vicinanza. Previsti gli interventi anche dei quattro consiglieri regionali napoletani (Bruna Fiola, Loredana Raia, Mario Casillo e Massimiliano Manfredi)

Nei giorni a seguire confermate le presenze di Gianni Cuperlo, Arturo Scotto, Marco Furfaro, Piero De Luca, Roberto Speranza e Vincenzo Amendola che parteciperanno ai dibattiti in programma venerdì 29 settembre. Il sindaco di Napoli e della Città metropolitana Gaetano Manfredi sabato sera sarà intervistato da Ottavio Ragone; sempre nella stessa giornata sono previsti gli interventi della vicepresidente del parlamento Europeo, Pina Picierno; Antonio Bassolino, Raffaele Topo, Sandro Ruotolo e Paolo Siani, oltre che del presidente Svimez, Adriano Giannola, e dell’ex ministro Claudio De Vincenti e Amedeo Lepore che dialogheranno sulle politiche di coesione. Sempre sabato sarà la giornata dei sindaci e degli amministratori locali del Pd che dialogheranno nel corso dell’incontro che vedrà la partecipazione di Enza Amato, Teresa Armato, Gennaro Acampora e Marco Del Prete e sarà concluso da Antonio Decaro presidente nazionale dell’Anci e sindaco di Bari.