"Caro sindaco ferma il dissesto", la mozione di Più Europa arriva in Campania In consiglio regionale anche il presidente nazionale Pizzarotti

Domani, martedi' 21 novembre, presso la sala stampa del Consiglio regionale della Campania (ore 11.30), Piu' Europa presentera' la mozione "Caro Sindaco, ferma il dissesto" che verra' depositata in tutti i Consigli comunali d'Italia, a cominciare proprio da quelli campani. La mozione propone cinque impegni concreti per la salvaguardia del territorio nazionale, dalla riduzione del consumo di suolo e del rischio idrico, (no alla lo)a all'abusivismo edilizio lungo i corsi d'acqua e nelle zone sogge)e a rischio idrogeologico.

La proposta verra' illustrata in dal presidente di +Europa Federico Pizzarotti, insieme al coordinatore regionale Bruno Gambardella e al consigliere regionale Luigi Cirillo. Saranno presenti anche il vicesegretario nazionale Piercamillo Falasca e la presidente dell'assemblea nazionale Manuela Zambrano.