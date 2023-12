Napoli, il consigliere metropolitano Tito conferma i fondi per la mareggiata Il delegato alle coste e alla risorsa mare annuncia lo stanziamento di fondi per 25 comuni

L'11 Novembre scorso il maltempo con annessa mareggiata ha arrecato consistenti danni ai comuni delle fascia costiera e delle isole del golfo e la Città Metropolitana di Napoli attraverso il consigliere Giuseppe Tito delegato alle coste e alla risorsa mare ha fatto impegnare alla Giunta del Sindaco Gaetano Manfredi la somma di € 2.691.222,61 in favore di 25 comuni danneggiati dal mare. Si tratta di comuni della fascia costiera e delle isole ai quali sono destinate queste risorse con lavori da ultimarsi entro il 31 dicembre 2024.

Tale importo sarà attribuito a seguito della pubblicazione di bandi specifici sulla base dei seguenti criteri: il 30% da destinarsi ai Comuni Isolani e il 70% ai Comuni Costieri, secondo la seguente ripartizione:

Fino alla concorrenza di € 804.366,78 da destinare ai seguenti comuni isolani: Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Capri, Anacapri e Procida per la realizzazione di uno o più interventi di manutenzione di opere di difesa costiera.Dovrà essere presentato alla Città Metropolitana di Napoli almeno uno studio di fattibilità tecnico economica entro il termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

La protezione delle aree costiere dovrà riguardare aree di preminente interesse pubblico. In base a tali condizioni le risorse disponibili saranno assegnate tra i comuni isolani che ne faranno richiesta fino alla concorrenza di € 89.374,09 (un nono della somma di 804.366,78 Euro); fino alla concorrenza di € 1.876.855,83 da destinare ai seguenti comuni costieri: Bacoli, Portici, Castellammare di Stabia, Pozzuoli, Ercolano, Sant’Agnello, Giugliano in Campania, Sorrento, Massa Lubrense, Torre Annunziata, Meta, Torre del Greco, Monte di Procida, Vico Equense, Napoli, Piano di Sorrento per la realizzazione di uno o più interventi di manutenzione di opere di difesa costiera. In base a tali condizioni le risorse disponibili saranno assegnate tra i comuni costieri che ne faranno richiesta fino alla concorrenza di € 117.305,49 (un sedicesimo della somma di 1.876.855,83 Euro). Eventuali somme non assegnate (mancate richieste dei comuni) potranno essere ridistribuite tra i comuni isolani e costieri richiedenti.

Giuseppe Tito: "Abbiamo recepito le aspettative delle Amministrazioni comunali interessate a intervenire per risanare zone costiere danneggiate dalla mareggiata, come già avvenuto l'anno scorso. Quale delegato al settore seguo costantemente quanto avviene sul territorio e faccio sentire la vicinanza dell'ente ai sindaci che si ritrovano ancora una volta a dover fare i conti con situazione emergenziali che richiedono tempestività di intervento per scongiurare danni maggiori".