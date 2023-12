Addio allo storico Piero Craveri, nipote di Croce: ha insegnato alla Federico II Ha ricoperto cariche in Campania e a Napoli. Il cordoglio del sindaco

Addio allo storico Piero Craveri, nipote di Benedetto Croce. Figlio di Raimondo Craveri ed Elena Croce, era nato nel 1938. La sua tesi sui "giuristi pre-vichiani napoletani" era stata pubblicata nel 1963 sugli Annali di storia del diritto. Nella decima legislatura era stato eletto senatore nel gruppo radicale - federalista europeo ecologista. Ha ricoperto cariche in Campania e a Napoli, e ha insegnato per anni all'Università Federico II.

Il cordoglio del Ministro Sangiuliano

"Profondo dolore per la scomparsa di Piero Craveri, personalità eminente della cultura italiana. Il professor Craveri, che ho incontrato non molto tempo fa, era un amico e un esempio di storico e di intellettuale. Nel solco del grande nonno, Benedetto Croce, è stato uno studioso rigoroso che aveva chiaro il valore del liberalismo e della democrazia. Porgo le mie condoglianze ai familiari e agli amici". Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Il post del sindaco Gaetano Manfredi: Ci lascia Piero #Craveri, nipote di Benedetto #Croce. Grande intellettuale della nostra #Napoli e, per eredità familiare e passione, autentico testimone del ‘900 italiano. La sua gentilezza e il suo amore per la storia continueranno ad essere di esempio per le nuove generazioni.