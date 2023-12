Napoli, l'affondo di Forza Italia: "Nessun cambio di passo sulle partecipate" Secondo Savastano e Guangi manca un vero piano

"In aula arriva una delibera monca che parla di razionalizzazione delle partecipate, quando è sotto gli occhi della città che non si può più attendere per l'azzeramento delle aziende. Mancano prospettive per il vero cambio di passo tanto atteso" così i consiglieri di Forza Italia Napoli Salvatore Guangi e Iris Savastano in una nota.

"Bagnoli dimenticata, i lavoratori delle Terme di Agnano ancora senza stipendio da mesi e nulla di concreto per la riorganizzazione di ASIA e Napoli Servizi, e ancora manca un vero piano di rilancio della Mostra d'Oltremare. Dunque una delibera da ritirare, senza né capo né coda. Se le partecipate sono lo specchio di un'Amministrazione, queste ne dimostrano tutti i limiti e i difetti della stessa" concludeono gli esponenti di Forza Italia