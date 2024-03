Azione accelera a Napoli: nasce sede nella zona orientale Sommese: noi sempre più forti, saremo competitivi in tutte le tornate elettorali

Dopo la recente nascita del gruppo regionale Azione-Per, che conta già 5 consiglieri, l'adesione di centinaia di amministratori nell'area metropolitana di Napoli, Azione (il partito di Carlo Calenda) si rafforza anche in città, in una municipalità simbolo, la sesta, dove ben 4 consiglieri hanno deciso di aderire al movimento.

Questa mattina, insieme con tutto il gruppo municipale promotore dell’iniziativa, alla presenza del vice-segretario nazionale di Azione Ettore Rosato, del segretario regionale Peppe Sommese, dei consiglieri regionali Raffaele Pisacane, Pasquale di Fenza, Salvatore Aversano, del presidente della municipalità Sandro Fucito, di Francesca Scarpato, Marcello Tortora, Luciano Crolla, Barbara Preziosi e tanti altri tra dirigenti, attivisti e semplici cittadini, si è inaugurato il circolo “Azione – per Napoli in ascolto”, in via Nuova Villa 94.

"Oggi inauguriamo una sede importantissima nell’ex area industriale della città, nel cuore pulsante e vivo dell’area metropolitana, oggetto di trasformazioni urbanistiche e sociali decisive per il futuro di Napoli - a dichiararlo è Giuseppe Sommese, segretario campano e consigliere regionale del partito di Calenda, che insiste - "Stiamo crescendo in maniera imponente, Azione è sempre più attrattiva perché dimostra un approccio serio e pragmatico ai problemi.

Con questo bellissima sede innestiamo un altro tassello fondamentale nella crescita del nostro progetto, che sarà competitivo in tutte le prossime tornate elettorali, dalle amministrative alle europee e fino alle prossime regionali. Ringrazio di cuore Daniele Simonetti, i nostri consiglieri di Azione in municipalità e tutti i nostri attivisti per questo ennesimo risultato splendido”.

“Pure essendo un gruppo di giovani consiglieri, abbiamo tutti una storia di impegno politico e amministrativo alle spalle, oltre che background professionali importanti – così Daniele Simonetti, consigliere e coordinatore del neonato circolo di Azione. “Qui ci sentiamo a casa, Azione è il posto giusto dove prestare un impegno serio per la nostra comunità”.