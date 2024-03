Autonomia differenziata, Misiani: "Accordo scellerato tra Meloni e Salvini" Monito del commissario Pd in Campania.

"Saremo in piazza per esprimere il nostro dissenso contro il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Riteniamo si tratti di un accordo scellerato tra Meloni e Salvini sulla pelle dei cittadini italiani. Un provvedimento dal quale scaturirà un quadro confuso, frammentato delle competenze nelle politiche pubbliche".

E' quanto afferma Antonio Misiani, commissario del Pd in Campania. "Un progetto di cambiamento per il Paese - sottolinea - con profonde conseguenze per tutti i cittadini italiani e in particolar modo per quelli del Mezzogiorno. Saremo in piazza, a Napoli sabato 16 marzo, per il Mezzogiorno, a difesa dei diritti di tutti.Contro una legge che vuole premiare i ricchi e colpevolizzare i poveri, mettendo in competizione i lavoratori e i territori del Nord e del Sud.

I diritti dei cittadini italiani sono uguali e indivisibili e non possono cambiare in base al certificato di residenza. E, per questo, insieme a tante e a tanti, daremo battaglia per cancellare questo disegno di legge illegittimo e per difendere strenuamente la solidarietà nazionale".