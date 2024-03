Martusciello: "Evento a Napoli per celebrare la vittoria di Berlusconi del '94" "Fu impedito alla "gioiosa macchina da guerra" di impadronirsi del Paese"

Un evento a Napoli per celebrare insieme ad Antonio Tajani i 30 anni dalla vittoria di Forza Italia alle elezioni del 27 marzo 1994 "che ha cambiato la storia recente in Italia" viene annunciato dal coordinatore del partito in Campania , Fulvio Martusciello, presentando la manifestazione '30 anni di storia politica e successi' che si terra' mercoledi' 27, alle ore 17.30 all'Hotel Ramada di Napoli. "All'inizio del 1994 la 'gioiosa macchina da guerra' era pronta a impadronirsi di un Paese nel quale i due storici partiti, Dc e Psi erano stati delegittimati e decimati dalle inchieste dei pm di Mani pulite. Silvio Berlusconi, uno straordinario imprenditore, espressione del talento italiano, annuncio' a gennaio la sua 'discesa in campo'. In due mesi Forza Italia - prosegue l'eurodeputato FI - raccolse l'eredita' della Dc, del Psi, dei moderati e degli anticomunisti che non volevano cedere a un potere arrogante, senza legittimazione democratica. Della storica vittoria del 1994 a noi, oltre all'orgoglio di aver salvato il Paese, resta l'eredita' ideale e politica di Silvio Berlusconi". "In Campania - parole queste del senatore e vicecoordinatore regionale Francesco Silvestro - interpretiamo il pensiero politico di Silvio Berlusconi rappresentando le categorie professionali, i ceti produttivi, le piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto del Paese reale. I risultati elettorali e le adesioni crescenti ci stanno premiando”. (