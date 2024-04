Italian Political Awards: premiati due parlamentari campani della Lega La scelta è caduta su Cantalamessa e Zinzi

"Congratulazioni ai parlamentari campani della Lega Gianluca Cantalamessa e Gianpiero Zinzi per gli importanti riconoscimenti ricevuti in occasione della cerimonia "Italian Political Awards", tenutasi presso la Università Luiss a Roma. L’obiettivo dell’IPA è valorizzare le attività parlamentari attraverso l’identificazione dei membri del Parlamento che, con l’elaborazione di nuove attività di policy making, orientate a risolvere i problemi del Paese, hanno contribuito (e stanno contribuendo) a migliorare la qualità della vita dei cittadini." E' quanto si legge in una nota della Lega Campania.

Al senatore Gianluca Cantalamessa, 56 anni, di Napoli, dove vive ed esercita la professione di assicuratore, il riconoscimento all'impegno parlamentare contro la Criminalità organizzata. Cantalamessa è al secondo mandato, dopo una legislatura alla Camera, e per la seconda volta è stato nominato Capogruppo per la Lega nella Commissione bicamerale Antimafia.

Al deputato Gianpiero Zinzi, 41 anni di Caserta, Avvocato e dottore di ricerca, già presidente della commissione ecomafie in Campania, il riconoscimento per l'impegno su Ambiente ed Energia. Zinzi è alla sua prima esperienza al parlamento italiano ma si è subito distinto per l’impegno nel DL Energia e come relatore della Legge a tutela delle Aree disastrate dopo l'alluvione di Ischia dello scorso anno. Ai due rappresentanti campani della Lega, patrimonio della 'buona politica del fare', il plauso dei dirigenti e di tutti i militanti della Campania.