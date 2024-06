Torre annunziata: verso il ballottaggio tra Cuccurullo e Alfano I candidati del Pd e del centrodestra

- Si profila un ballottaggio a Torre Annunziata, dove e' in corso lo spoglio per il rinnovo del Consiglio comunale. Dopo nove sezioni scrutinate, su 52, il candidato del Pd Corrado Cuccurullo e' sul 41,55 per cento di preferenze; 33,02 per cento di preferenze per Carmine Alfano, candidato per il centrodestra; 14,27 per cento per Lucio D'Avino, sostenuto dalla civica Oplonti futura; 10,02 per cento per Mariantonietta Zeppetella del Movimento 5 Stelle.