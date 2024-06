Comunali. A Bacoli si conferma Josi Della Ragione Intorno al 60 per cento i consensi

A Bacoli, comune flegreo in provincia di Napoli , si va verso la vittoria al primo turno del sindaco uscente Josi Gerardo Della Ragione. "Grazie Bacoli! Abbiamo vinto!", scrive Della Ragione sui social, anticipando un incontro con i cittadini che dovrebbe tenersi a breve in piazza Marconi. Disponibili i dati ufficiali di tre sole sezioni su 26. Il primo cittadino uscente - sostenuto da Freebacoli, Pd, Città Flegrea, Alleanza Verdi-Sinistra - è dato al 59,05%. Lo sfidante Ermanno Schiano - Fratelli d'Italia, Forza Italia, Insieme per Bacoli, Prima Bacoli, Il Pappice, Italia viva - al 40,95%.