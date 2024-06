Borrelli: "Risultato storico dell'alleanza verdi sinistra a Napoli e Campania" Più forti grazie al supporto di chi ci ha sostenuto e dei cittadini che hanno creduto in noi"

Dopo essere tornati in parlamento dopo ben 15 anni, grazie all’alleanza con la Sinistra, i Verdi possono sedere anche tra le fila europee. La soglia di sbarramento del 4% è stata ampiamente superata dall'alleanza Verdi-Sinistra, arrivando al 6,71 %. Meglio di quanto pronosticato dai sondaggi alla vigilia della chiamata alle urne.

Risultato straordinario è stato raggiunto proprio nel capoluogo campano, roccaforte del candidato Francesco Emilio Borrelli, con il 12,75%.

Nell’intera provincia napoletana la percentuale è stata del 8,91 mentre in Campania del 7%. Numeri raggiunti grazie soprattutto al boom di preferenze raccolte proprio da Borrelli: 49.210 in totale; 44 mila in Campania; circa 15 mila a Napoli città.

“E’ un risultato, andato ben oltre le aspettative, che ci riempie d’orgoglio ma soprattutto di fiducia e carica positiva.”- commentano i coportavoce regionali, provinciali e cittadini di Europa Verde Rosario Visone, Agostino Galiero e Nelide Milano - “Abbiamo potuto contare sull’appoggio di tutti i volontari, i sostenitori, gli esponenti del partito- locali e nazionali , di familiari ed amici che ci hanno supportato e tirato su anche nei momenti più difficili, e soprattutto dei cittadini, quei cittadini che non solo stanno appoggiando le nostre battaglie ma che hanno deciso di scendere in campo, in prima linea.

Ebbene, allora, questo è un risultato che non è un punto d’arrivo, ma, bensì, di partenza per costruire un’alleanza sempre più forte e soprattutto per rendere pan per focaccia alla criminalità, all’inciviltà, agli usurpatori, per difendere l’ambiente e gli animali, per il lavoro equamente retribuito, per tutelare il Sud dai torti e da una politica che tende a depredarlo anche delle minime risorse per sopravvivere. Ripartiamo qui.”