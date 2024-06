Frasi omofobe agli studenti di Salerno, bufera sul candidato a sindaco Alfano L'esponente di centrodestra nel mirino delle associazioni arcobaleno: "Ritiri la candidatura"

E’ polemica per le frasi omofobe che il professore Carmine Alfano, candidato sindaco per il centrodestra a Torre Annunziata, avrebbe pronunciato davanti agli studenti della scuola di specializzazione in chirurgia plastica dell’Università di Salerno che si trova all’interno dell’ospedale Ruggi.

Il caso – riportato dal settimanale L’Espresso – arriva a poche ore dal ballottaggio nel comune napoletano.

In una nota. L’Acigay ha condannato le espressioni “omofobe e razziste, gravissime e inaccettabili”, come le hanno definite Antonello Vesuvio e Danilo Di Leo. Dagli attivisti anche la richiesta ad Alfano di lasciare la carica di professore e ritirare la candidatura a sindaco.