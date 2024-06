Martusciello: "Disponibile a guidare il centrodestra alle regionali" "Se dci dovessero essere valutazioni diverse sarò il primo ad allineare le truppe"

"Sì, sento forte l'esigenza che è arrivata dal basso di chiedermi un impegno diretto. Quindi, se non ci fossero valutazioni diverse da parte di Tajani, Meloni e Salvini, io ho dato la mia totale disponibilità a rappresentare la coalizione”. Così Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania , nel corso di una conferenza stampa a Napoli, rispondendo a una domanda sulla sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione Campania alle elezioni del 2025. "Ovviamente - ha aggiunto - rimetto la la mia totale disponibilità alle scelte che verranno e, se ci dovessero essere valutazioni o soluzioni diverse, sono il primo ad allineare le truppe alle valutazioni che verranno questo il metodo con il quale porci rispetto a ottobre 2025. Non dobbiamo immaginare che si debba fare una divisione aritmetica delle Regioni, qui c'è un trend in crescita di un partito e di decrescita di un altro, penso che dobbiamo cogliere il significato delle europee e, se lo facciamo con serenità, arriviamo alle conclusioni che servono alla nostra coalizione per vincere. Bisogna avere la capacità di allargare, al centro, all'area moderata che in questa regione è fondamentale".