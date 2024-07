Autonomia, la Campania vota per il referendum: la discussione in Consiglio Consiglio Campania riunito per richiesta referendum

Sono due i quesiti che sta discutendo il consiglio regionale della Campania per chiedere il referendum abrogativo della legge sull'Autonomia differenziata. L'assemblea e' riunita per una seduta monotematica sul tema e, se la maggioranza dovesse approvare i due testi, la Campania sara' la prima regione in ordine di tempo a chiedere il referendum abrogativo. I consigli di Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sardegna si riuniranno nei prossimi giorni. La prima delle due delibere, che saranno illustrate in aula da Giuseppe Sommese (Azione), richiede l'abrogazione totale, mentre la seconda si sofferma su alcune materie o alcuni ambiti, tra cui i diritti civili e sociali, per i quali si chiede che siano garantiti equamente su tutto il territorio nazionale.

In questi giorni e' stato depositato un emendamento, a firma del presidente della I commissione permanente, Giuseppe Sommese, che lo illustrera' durante la discussione in aula. A quanto si apprende, sono stati depositati inoltre tre subemendamenti da parte del M5s, che potrebbero pero' essere ritirati. A favore del referendum e' schierata tutta la maggioranza di centrosinistra che sostiene Vincenzo De Luca (anch'egli presente in aula), ma anche il M5s e alcuni esponenti del gruppo Misto. I tre partiti che rappresentano l'opposizione di centrodestra in Consiglio, invece, dovrebbero schierarsi compatti sul voto contrario ai due quesiti.