"Sono il civile De Luca", così il governatore saluta la premier Meloni a Bagnoli Poi la foto di rito, ma le distanze restano...

Prima saluta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Sono il civile De Luca", con la quale scambia anche una stretta di mano. Poi, al termine degli interventi della premier e del sindaco di Napoli e commissario del Sin Bagnoli-Coroglio Gaetano Manfredi, sale sul palco, dove è presente anche il ministro per gli Affari europei, il Sud e la Coesione territoriale Raffaele Fitto, su invito dei due esponenti del governo.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha partecipato così oggi, nell'Auditorium di Porta del Parco, alla sottoscrizione del protocollo d'intesa per la rigenerazione urbana del Sin, a cui sono destinati 1,2 miliardi di euro.

De Luca non è intervenuto nel corso della cerimonia, salvo poi spiegare la propria posizione ai giornalisti: "Meloni? L'ho salutata come sapete - spiega il governatore -, tutto tranquillo. Non ci sono stati problemi particolari, ma grande sobrietà. Abbiamo mantenuto una coerenza assoluta rispetto a una tradizione molto diffusa da queste parti: c'è chi caccia i soldi e chi fa le cerimonie. Io ho voluto partecipare anche a questa bella cerimonia essendo il principale cacciatore di soldi". De Luca interviene con ironia anche rispetto all'invito a salire sul palco con Meloni, Fitto e Manfredi.

"Presidente, vieni a fare la foto con noi", gli aveva detto la premier. "Facciamo la foto insieme, presidente", aveva ribadito il ministro. All'arrivo sul palco, De Luca ha ricordato a entrambi che la necessità di siglare al più presto l'accordo di coesione tra governo e Regione Campania. Ai giornalisti, al termine della cerimonia, ha detto: "Non pensate che io viva di inviti sui palchi… Mi hanno chiamato alla fine a celebrare l'arte, e io, come sapete, sono un poeta".